Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о нападении России и назвал ключевые цели захватчиков в Украине.

Россия имеет две тактические цели - отобрать территории и нанести удар по руководству Украины, чтобы спровоцировать беспорядок, считают в офисе президента. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк на брифинге 24 февраля.

"Ключевая задача россиян - убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять некий пакт о двусторонних отношениях с Россией".

По его словам, сейчас происходят попытки дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве.

Кроме того, говорилось, что российские войска могут проникнут в правительственный квартал.

"Возможно точечное десантирование и попытка проникнуть в правительственный квартал", - отметил Подоляк.

Также в ОП отметили, что провокации и возможные обстрелы украинской стратегически важной инфраструктуры могут продолжаться в течение сегодняшнего дня.

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