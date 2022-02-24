Як пише Politeka.net, під Харків тривають бої. ЗСУ успішно відбило атаки російських окупантів і захопило кілька одиниць бронетехніки. У харківських телеграм каналах з'явилися фото і відео бронетехніки, яку кинули російські військові.
"Село Цупівка, Дергачівський район, Харківська область.
Росіянам пошкодили техніку і вони її кинули", - написано було в повідомленні.
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"У Харкові захопили російську військову машину", - написали під другим повідомленням.
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