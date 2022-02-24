ЗСУ захопили російську бронетехніку під Харковом після зіткнень, що сталися там.

Як пише Politeka.net, під Харків тривають бої. ЗСУ успішно відбило атаки російських окупантів і захопило кілька одиниць бронетехніки. У харківських телеграм каналах з'явилися фото і відео бронетехніки, яку кинули російські військові.

"Село Цупівка, Дергачівський район, Харківська область.

Росіянам пошкодили техніку і вони її кинули", - написано було в повідомленні.

"У Харкові захопили російську військову машину", - написали під другим повідомленням.

Нагадавши, Росія обстріляла багатоповерхівку під Харковом, дитина не вижила: Заява ДСНС

А ще Politeka повідомляла, що ЗСУ повернула контроль над островом Зміїний, відомо про нові втрати російської авіації

Також Politeka писала, що вертольоти збиті під Києвом, ЗСУ відбили напад Росії



