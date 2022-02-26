Как сообщает Politeka.net, Владимир Зеленский провел несколько переговоров с лидерами стран. Украина получила полную поддержку от таких стран, как Италия, Индия, Турция, Азербайджан, Швейцария, Греция, Нидерланды.
Турция, как известно, ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Кроме этого, турецкий и азербайджанский лидеры предложили организовать переговоры с Россией.
Зеленский подчеркнул, что украинские дипломаты круглосуточно боролись за то, чтобы отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. И это им удалось. По словам президента, это миллиарды убытков для России.
«Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну», - заявил Зеленский.
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По словам президента, он разговаривал с главами церквей, которые совместно будут молиться за украинских военнослужащих, защищающих свою землю от оккупантов.