В Минобороны Украины предложили российским военнослужащим сдаваться в плен, пообещав полную амнистию и денежную компенсацию.

Как пишет Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что за четыре дня войны потери в рядах оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. Среди них много молодых людей, которых Кремль превращает в преступников.

По словам Резникова, Украина поддержала инициативу международного IТ-сообщества, предложив российским солдатам полную амнистию и компенсацию в размере 5 млн рублей, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства на данную инициативу предоставят лидеры мировой IТ-индустрии.

«Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.

Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.

Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.

Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.

У вас есть шанс начать новую жизнь.

Сделайте выбор.

Выходите без оружия с белым флагом.

Скажите кодовое слово - «миллион».

Живите. Обнимите родных.

Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет», - написал министр обороны.

Напомним, что переговоры Украины и России завершились: о чем договорились стороны.