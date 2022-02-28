Как пишет Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что за четыре дня войны потери в рядах оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. Среди них много молодых людей, которых Кремль превращает в преступников.
По словам Резникова, Украина поддержала инициативу международного IТ-сообщества, предложив российским солдатам полную амнистию и компенсацию в размере 5 млн рублей, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства на данную инициативу предоставят лидеры мировой IТ-индустрии.
«Я обращаюсь к российским солдатам и офицерам.
Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.
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Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.
Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие.
Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.
У вас есть шанс начать новую жизнь.
Сделайте выбор.
Выходите без оружия с белым флагом.
Скажите кодовое слово - «миллион».
Живите. Обнимите родных.
Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет», - написал министр обороны.
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