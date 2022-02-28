Радник глави офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву за підсумком переговорів з представниками Росії в районі україно-білоруського кордону.

"Українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було обговорення питань припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили ряд пріоритетних тем, за якими намітилися певні рішення. Заради того, щоб ці рішення отримали вже якісь можливості імплементації, сторони їдуть для консультації в столиці свої»,-сказав радник глави офісу президента України.

Найближчим часом має відбутися другий раунд переговорів, на яких ці теми отримають подальшу практику розвитку.

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