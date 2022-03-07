Международный уголовный суд в Гааге начал расследование против России за нападение на Украину.

Суд в Гааге 7 и 8 марта рассмотрит иск Украины против России, в котором Украина просит привлечь Россию к ответственности, в частности за искажение понятия "геноцид" для оправдания агрессии против Украины".

Подробности сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом, сообщает ТСН.

"Сегодня мы уже знаем, будет первый шаг сделан, чтобы в рамках международного сообщества давать правовую оценку военным преступлениям РФ. Есть несколько параллельных процессов, которые могут быть использованы как оценка преступлений России и ее руководства на территории Украины", — сказал нардеп.

Он напомнил, что Международный уголовный суд предусматривает ответственность именно за военные, а не военные преступления. По инициативе прокуроров МУС, суд уже начал собирать и фиксировать все доказательства преступлений РФ в Украине.

"Сегодня происходит первое заседание, чтобы наметить дальнейшие шаги по фиксации и оценке преступлений, подготовки к непосредственно судебному заседанию. МКС руководствуется Римским статутом. К сожалению Украина признала, что Римский устав не соответствует Конституции. Сейчас Верховная Рада, офис президента, Минюст работают над пакетом документов, которые позволят очень быстро ратифицировать Римский устав", — пояснил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности, и те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их выполняет, будут объектами преследования на территории любой страны, которая ратифицировала Римский статут (а это почти все страны Европы и цивилизованного мира).

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда в отношении военных преступников России", — отметил депутат.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Украины относительно всех будущих жалоб против Российской Федерации.

"В частности, ЕСПЧ приказал России гарантировать безопасный проход гуманитарной помощи. Европейский суд по правам человека повторил промежуточное решение по иску "Украина против России", где запретил стране-агрессору обстреливать гражданскую инфраструктуру нашей страны. Соответствующее решение утверждено для всех будущих жалоб Украины против России", – сообщила пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на судью ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской.

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