Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що українці і кримські татари в Криму готуються до повернення півострова, а у росіян – паніка.

Про це Чубаров заявив в ефірі телеканалу Espreso.TV 6 березня об 11-й день мужньої відсічі ЗСУ російським загарбникам.

"Ми постійно контактуємо з людьми в Криму, вони також чекають повернення території півострова в Україну. Страх відчувається і в поведінці всіх тих російських колоністів, які так спішно заселяли Крим. Це була політика Росії, щоб швидше витіснити кримських татар і українське населення і заселити своїми людьми. Їм це вдавалося, проте останні 5-6 днів є безліч термінових оголошень про продаж житла цими росіянами. У них паніка. Це багато що говорить про настрої в Криму", - сказав глава Меджлісу.

"Остаточний намір Росії захопити Україну має закінчитися відновленням всієї територіальної цілісності Української держави, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь", - підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, українці і кримські татари піднялися проти окупантів РФ і передали послання Путіну: відео

Як повідомляла Politeka, українські силовики поквиталися з військовими, які перейшли на бік РФ в 2014 році

Також Politeka писала, скільки вже знешкоджено сил окупантів: "українська нація здатна не тільки зупинити, а й здати на металобрухт»