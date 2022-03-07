Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що українці і кримські татари в Криму готуються до повернення півострова, а у росіян – паніка.
Про це Чубаров заявив в ефірі телеканалу Espreso.TV 6 березня об 11-й день мужньої відсічі ЗСУ російським загарбникам.
"Ми постійно контактуємо з людьми в Криму, вони також чекають повернення території півострова в Україну. Страх відчувається і в поведінці всіх тих російських колоністів, які так спішно заселяли Крим. Це була політика Росії, щоб швидше витіснити кримських татар і українське населення і заселити своїми людьми. Їм це вдавалося, проте останні 5-6 днів є безліч термінових оголошень про продаж житла цими росіянами. У них паніка. Це багато що говорить про настрої в Криму", - сказав глава Меджлісу.
"Остаточний намір Росії захопити Україну має закінчитися відновленням всієї територіальної цілісності Української держави, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь", - підкреслив Чубаров.
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