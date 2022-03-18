Как сообщает Politeka.net, ранее Шольц призвал не обижать и не нападать на простых россиян.

«Канцлер @OlafScholz, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны В Европе это может стать ложным трендом. Ибо официально 71% россиян категорически поддерживают войну против 🇺🇦 и массовые убийства наших граждан. Имейте это в виду», - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта.

Как сообщалось, результаты поступили в редакцию Радио Свобода.

Опросы также показали, что три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) – из государственных телеканалов.

Тем временем, согласно новым данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов на украинской земле уже составили около 14 200 человек.