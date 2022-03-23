Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, согласно новым данным, сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят индивидуальные беседы с рядовым составом.
Таким образом, как считают украинские разведчики, путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.
По их данным, за выполнение «специальных задач» белорусам предлагается денежное обеспечение в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных высших учебных заведениях (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище).
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"Такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно - десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе», - подчеркнули в управлении.
Однако, есть данные, что несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации относительно участия в боевых действиях.
Доходит до того, что те, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.
Кроме того среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине.
"Подавляющее количество личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют", - рассказали в разведке.
Напомним, согласно новым данным Минобороны по территории республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
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