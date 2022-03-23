Президент РФ Владимир Путин ищет новые методы для втягивания народа в войну.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, согласно новым данным, сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят индивидуальные беседы с рядовым составом.

Таким образом, как считают украинские разведчики, путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

По их данным, за выполнение «специальных задач» белорусам предлагается денежное обеспечение в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных высших учебных заведениях (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище).

"Такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно - десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе», - подчеркнули в управлении.

Однако, есть данные, что несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации относительно участия в боевых действиях.

Доходит до того, что те, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

Кроме того среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине.

"Подавляющее количество личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют", - рассказали в разведке.

Напомним, согласно новым данным Минобороны по территории республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Также Politeka.net писала, что Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности.

Кроме того Politeka.net сообщала, что штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром