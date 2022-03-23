В войне с Украиной российская армия понесла наибольшие потери за всю свою историю.
Как передает WSJ, в НАТО сообщили, что до 40 тысяч российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в Украине.
Высокопоставленный военный представитель НАТО заявил, что организация Североатлантического договора рассчитывает эту цифру на основе информации, предоставленной украинскими властями, и информации, полученной из России, как официально.
По оценкам НАТО, с начала войны было убито от 7000 до 15000 российских солдат.
Отмечается, что Россия начала свою войну примерно со 190 000 солдат. С тех пор враг перебросил дополнительные войска из Чечни, Сирии и других стран.
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