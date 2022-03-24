Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, причина - слишком высокие потери в личном составе и технике.

"А также - отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику. Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших ежедневно, включая командиров самого высокого и среднего звена", - сообщил Подоляк.

По словам представителя Офиса президента Украины, именно эта потребность – сократить все виды потерь и попытаться максимально «зачистить» свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90-95% мирного населения), русские пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику.

Такж Подоляк отмечает, что происходит частичное окапывание россиян на занятых рубежах, а такая концентрация сил и средств разрушения вокруг крупных городов Украины для создания в них преднамеренных многотысячных гуманитарных катастроф.

Тактика абсолютно людоедская, пишет Подоляк, и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности.

Напомним, военные рф принудительно вывозят жителей Левобережного района Мариуполя в россию – об этом сообщают в местном совете.

Сейчас в рф вывезли уже около 6 тысяч мариупольцев.

В горсовете говорят, что оккупанты забирают у людей паспорта и другие документы. Украинцев сначала отвозят в» фильтрационные лагеря", откуда распределяют в разные регионы России.

Также сообщалось, что за месяц войны украинские защитники уничтожили около 16 тысяч оккупантов и более ста самолетов