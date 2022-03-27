С 28 марта Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение со страной-агрессором. Об этом сообщает пресс-служба
Отныне у россии нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС. Также Финляндия приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки из рф. Железнодорожная блокада россии в действии.
Укрзализныця призывает и дальше продолжить железнодорожную блокаду россии и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящей через Россию и Беларусь.
Как сообщалось ранее, с россии прекратили сотрудничество мировые производители подвижного состава Siemens и Alstom. Также Stadler приостановил деятельность в странах-агрессорах: россии и беларуси.
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Также мы писали, оккупанты продолжают нести большие потери на войне против Украины. Поэтому в качестве подкрепления агрессор решил перебросить в нашу страну призывников 2004 года рождения.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram, опубликовав соответствующий документ. Речь идет о жителях Курской, Брянской и Белгородской областей РФ, которые граничат с Украиной. Призывников, которым всего по 17-18 лет, планируют перебросить к остальным оккупантам уже после 11 апреля.
Напомним, под Киевом активизировались диверсанты, что известно.
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