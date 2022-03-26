Как пишет Politeka.net, сегодня, 26 марта, Джо Байден встречался с украинскими министрами. Также президент США выступил с речью в Варшаве, где рассказал, что ожидает российский рубль и экономику.
"В ближайшие годы ВВП России сократится вдвое. Российская экономика была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира", - сообщил американский президент во время выступления.
Также президент США отметил, что Запад объединился, чтобы ухудшить экономическую систему России. Более 400 компаний уже под санкциями.
"Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей", - произнес президент.
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