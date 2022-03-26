Как пишет Politeka.net, украинцы уже 31-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Украинцы не только остановили наступление, но и начали освобождать города, которые заняли враги. Сегодня, 26 марта, стало известно, что освобожден город Тростянец в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе 93-й бригады "Холодный Яр".

"Тростянец освобожден от русской оккупации.

Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск.

Холодноярцам и удалось выгнать с места «элиту» русских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - было сообщено в публикации, а также добавлены фото города после оккупации.

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