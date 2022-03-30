Спасатели просят граждан быть очень внимательными и тщательно проверять исправность всех бытовых приборов.

В Хмельницком на пожаре в квартире сотрудники ГСЧС спасли четверо взрослых и младенца. Об этом говорится в материалах, представленных на странице в Фейсбук МВД Украины.

Так, вчера вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на одной из улиц в Хмельницком горит квартира в девятиэтажке. По вызову были направлены пожарные 37 Государственной пожарно-спасательной части, которые установили, что на первом этаже горит комната в квартире.

Из помещений многоэтажки спасатели вывели на свежий воздух пятерых граждан, из них один младенец.

Пожар площадью 12 кв. м удалось обуздать в 19:25. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети. Граждан простят быть внимательными и следить за исправностью бытовых приборов и всего, что может стать вследствии причиной возгорания.