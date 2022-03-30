В Хмельницком на пожаре в квартире сотрудники ГСЧС спасли четверо взрослых и младенца. Об этом говорится в материалах, представленных на странице в Фейсбук МВД Украины.
Так, вчера вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на одной из улиц в Хмельницком горит квартира в девятиэтажке. По вызову были направлены пожарные 37 Государственной пожарно-спасательной части, которые установили, что на первом этаже горит комната в квартире.
Из помещений многоэтажки спасатели вывели на свежий воздух пятерых граждан, из них один младенец.
Пожар площадью 12 кв. м удалось обуздать в 19:25. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети. Граждан простят быть внимательными и следить за исправностью бытовых приборов и всего, что может стать вследствии причиной возгорания.
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"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть ТЗМ из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
Напомним, российские захватчики продолжают выносить из брошенных украинцами домов награбленное и даже хвалятся этим перед женами.
Также Politeka.net писала, что потери оккупантов растут с каждым днем, Генштаб ВСУ опубликовал новые данные.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в разведке Британии раскрыли, как изменилась ситуация на передовой.