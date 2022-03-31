Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявила, что не пойдет на условия владимира путина.

Как пишет Politeka.net, владимир путин сегодня, 31 марта, подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с "недружескими странами". Начиная с первого апреля, Дня дурака, российская власть предлагает платить за газ рублями или контракты будут остановлены. После этого последовал комментарий от главы Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Париж и Берлин не примут условия россии об оплате поставок газа в рублях", - передает слова французской чиновницы Геращенко.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с Путиным. После этого он отметил, что переговоры о мире не дадут никакого результата.

"Но сегодня я смотрю на факты, и факты таковы: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы", - заявил французский президент.

Напомним, вслед за военным русским кораблем: оккупанты бегут из территории Украины

Также Politeka сообщала, что генсек НАТО рассказал о поставках вооружения для Украины

А еще Politeka писала, что в правительстве рассказали, как теперь будут строить дома в Украине



