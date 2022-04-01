Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают героически сопротивляться российской агрессии. В это время мировая общественность разрывает связи с россией и поддерживает Украину. В Казахстане рассказали, как относятся к происходящему. Со своей позицией выступил первый заместитель руководителя АП Казахстана Тимур Сулейменов, передает "Украинская правда".
"У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению…", - сообщил Сулейменов.
Также первый заместитель отметил, что россия бы хотела, чтобы Казахстан был на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не будет инструментом для обхода россией санкций.
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