Генерал Уэсли Кларк, экс-командующий Объединенных сил НАТО, рассказал, знает ли путин о провале своих войск в Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время защитники не только остановили врага, но и отбрасывают врага по ряду направлений. А сегодня, первого апреля, экс-командующий Объединенных сил НАТО, генерал Уэсли Кларк рассказал, знает ли путин о провале россиян в Украине. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко у себя в тг-канале.

"Ну, смотрите, в российской армии относятся к информации как к защищенному, важному элементу, и поэтому они врут друг другу. Их этому учат, это пошло еще из советской армии. путин знает, что они ему врут. Поэтому он делает оценку, примиряясь с этим", - процитировал слова Кларка Геращенко.

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