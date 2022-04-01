Секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона заявил, что Украина никак не причастна к взрывам в Белгороде:

"Противоречия накладываются. Общество на территории России начало кое-что понимать. Например, то, что произошло сегодня утром, когда на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это, по нашей информации, совсем не соответствует действительности. Мы этого не комментируем. Они должны понимать, что это возможно на всей территории российской федерации. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной".

Отметим, ранее взрыв в Белгороде прокомментировал советник главы ОП Алексей Арестович. По словам спикера, Украина защищается на своей земле и отвечает за свою целостность и территории. А вот ответственность за то, что происходит в россии, полностью несет руководство россии. Также советник предположил, что в пожар мог возникнуть из-за того, что кто-то покурил не в том месте, или же, по одной из версий, это саботаж российских военных.

Напомним, "У них есть сакральный день": Данилов рассказал, к какой дате путин хочет закончить войну.

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