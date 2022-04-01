Президент россии владимир путин не оставит попыток уничтожить Украину – у него есть определенная дата, к которой он хочет завершить войну.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На этой неделе Россия по итогам очередного этапа переговоров в Стамбуле заявила о намерениях сократить боевую активность на Киевском и Черниговском направлениях. Сейчас наблюдается переформирование сил противника. Однако, Данилов подчеркнул, что это не значит, что Украина может расслабиться.

По словам секретаря СНБО, российские президент не отказывается от своей идеи уничтожить нашу страну. Сейчас он только переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по инфраструктуре Украины.

Данилов подчеркнул, что Украина должна быть готова к новым боям. Он отметил, что у путина явно есть план провести парад победы к сакральной дате – 9 мая.

«У них есть сакральный день "9 мая". И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться», - предупредил Данилов.

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