"Афганизации" и длительного, изнурительного конфликта, как кто-то ожидает, не будет.

В этом уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Politeka.net.

"РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Добавим, что потери армии России в Украине менее чем за месяц были больше, чем потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Так, за время советской интервенции в Афганистане (1879-1989), по официальным данным, погибли 14 453 военнослужащих.

За неполный месяц российского вторжения в Украину, по данным Генштаба ВСУ, погибло около 15 300 российских военных.

По состоянию на 2 апреля потери врага в живой силе, по данным Генштаба ВСУ, достигли 17 800 человек.

Между тем стало известно, что оккупанты похитили мэра Таврического Николая Ризака и заместителя председателя Новослободской ОТГ Конотопского района Алексея Шибаева

"С вечера 1 апреля отсутствует информация о местонахождении городского головы Таврического Николая Ризака. Он был задержан российскими военными. Цели изоляции и требования представителей оккупационных войск в главы города достоверно пока не установлены", – сообщили в городской тергромаді.

Что касается Шибаева, его также похитили 1 апреля на вражеском блокпосту возле, когда он сопровождал гуманитарный груз, – заявил председатель Сумской области Живицкий.

Напомним, по данным британской разведки, украинские силы продолжают наступать на российские войска в окрестностях Киева. На северо-западном направлении продолжаются попытки украинских войск продвинуться от Ирпеня до Бучи и Гостомеля.

Также Politeka.net писала, что в руки быйцыв ВСУ попал ценный трофей.

Кроме того Politeka.net сообщала, что на Луганщине разгромили кадыровцев.