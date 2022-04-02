Противник зазнає суттєвих втрат у Луганській області – загиблих побратимів окупанти просто кидають на полі бою.

Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, у Генштабі повідомляють, що у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців.

За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб.

Також у Генштабі констатують, що українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили 9 ворожих атак.

«Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем», - повідомили у Генштабі.

Додамо, раніше стало відомо, що на Луганщині українські бійці знищили кілька десятків одиниць ворожої техніки і штаб кадирівців.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Накрили артилерією величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць, і штаб чеченців", - зазначив Гайдай, маючи на увазі кадирівців, які воюють на боці РФ.

Він також зауважив, що росія перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові сили. А поки проводиться це перегрупування, війська рф ведуть щільний вогонь по населеним пунктам Луганщини з використанням авіації, важкої артилерії, мінометів тощо.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про активізацію російських військ у Придністров'ї.

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