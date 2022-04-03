Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк считает, что гарантии безопасности, которые сейчас прорабатываются для Украины, в случае новой войны против должны включать в себя введение бесполетной зоны и снабжение необходимым оружием.
"В частности, предоставление систем ПВО и тяжелой артиллерии. Помимо этого, возможными пунктами будущего договора могут являться совместное выступление армий, полноценные военные консультации по ведению боевых действий и более плотный обмен разведданными, в частности, аэрокосмическими", - считает Подоляк.
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