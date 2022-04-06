Блинкен заявил, что Москва не только знала, но и спланировала зверства в украинской Буче.

Москва знала и намеренно проводила кампанию зверств в Буче под Киевом. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен перед отъездом на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"То, что мы видели в Буче, не случайный акт преступного подразделения. Это намеренная кампания: убивать, истязать, насиловать, совершать зверства", — сказал Блинкен.

Также, появляются заявления от украинской стороны о том, что Буча может показаться ещё "цветочками" по сравнению с тем, что оккупанты рф делают в восточных областях Украины.

Отметим, что ранее Израиль впервые официально обвинил Россию в военных преступлениях в Украине.

"Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", – написал в соцсети министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Напомним, Арестович об угрозе из Приднестровья: "Проблему этого "гадюшника" давно нужно было решить".

Как сообщала Politeka, Оккупанты взяли в плен мирных граждан и вывезли в рф, фото: их используют в пропаганде.

Также Politeka писала, что "Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности.