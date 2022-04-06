Москва знала и намеренно проводила кампанию зверств в Буче под Киевом. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен перед отъездом на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
"То, что мы видели в Буче, не случайный акт преступного подразделения. Это намеренная кампания: убивать, истязать, насиловать, совершать зверства", — сказал Блинкен.
Также, появляются заявления от украинской стороны о том, что Буча может показаться ещё "цветочками" по сравнению с тем, что оккупанты рф делают в восточных областях Украины.
Отметим, что ранее Израиль впервые официально обвинил Россию в военных преступлениях в Украине.
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"Фотографии и свидетельства, поступающие из Украины, ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", – написал в соцсети министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Напомним, Арестович об угрозе из Приднестровья: "Проблему этого "гадюшника" давно нужно было решить".
Как сообщала Politeka, Оккупанты взяли в плен мирных граждан и вывезли в рф, фото: их используют в пропаганде.
Также Politeka писала, что "Доказательство преступлений": добыты секретные документы оккупантов, в СБУ раскрыли подробности.