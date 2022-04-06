К подобным действиям оккупанты прибегали, в частности, в Гостомеле Киевской области.

В сети обратили внимание на очередной фейк российской пропаганды. На этот раз оккупанты взяли в плен мирных граждан, а после для камеры выдавали их за украинских военных.

Об этом в Twitter пишет украинка Ирина.

По ее словам, в одном из роликов на российском телевидении ее подруга узнала своего отца, на котором была военная форма, хотя тот не воевал. К подобным действиям оккупанты прибегали, в частности, в Гостомеле Киевской области.

"Вуйко Романа Ивановича, (на фото он), и многих жителей Гостомеля, взяли в плен и вывезли в решетку. Гражданских мужчин переодевают в формы и выдают за военных. Роман в преддиабетном состоянии и имеет 2-ю группу инвалидности", - уточнила она.

Напомним, русские войска получили базу данных наших активистов и воинов АТО.

Как сообщала Politeka, оккупанты открыли в Беларуси базар для торговли награбленным в Украине.

Также Politeka писала, что в Херсоне оккупанты похитили больше сотни человек.