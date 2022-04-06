Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс и лидеры парламентских групп прибыли во Львов в знак солидарности с Украиной и для встреч с представителями власти. Об этом рассказали в пресс-службе ассамблеи, передает "Европейская правда".

"Президент ПАСЕ находится с визитом в Украине по приглашению спикера Верховной рады, его сопровождают лидеры пяти политических групп и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы", - пояснили в Страсбурге.

Накануне визита Тини Кокс дал интервью "Европейской правде", в котором рассказал о том, как именно выгоняли Россию из Совета Европы и что этому предшествовало. Он также попытался убедить, что он не был пророссийским до начала вторжения.

Делегация ПАСЕ во Львове намерена "обсудить последствия агрессии РФ против Украины и лучшие способы поддержки со стороны Совета Европы".

"Часть обсуждения будет касаться того, как помочь украинским властям расследовать резню в Буче и других районах, ранее оккупированных российской армией", - подчеркнули в пресс-службе ассамблеи.

Во Львове президент и руководители групп также встретятся, в частности, с членами украинской делегации в ПАСЕ и мэром Львова Андреем Садовым.

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