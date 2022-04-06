Сегодня, шестого апреля, стало известно, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался. Последние несколько недель политик провел в коме, редко приходил в себя и ранее даже заявляли о его смерти.
В ЛДПР подтвердили, что Владимир Жириновский скончался.
«Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — заявили в партии.
Также высказался председатель госдумы рф Вячеслав Володин. О смерти Жириновского он объявил также и во время заседания.
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«Это удар для всей россии, для армии его сторонников», - добавили в партии.
Напомним, Жириновский был в больнице со 2 февраля, куда его доставили с диагнозом коронавирус. После Жириновского пытались вылечить от последствий. В партии заявляли, будто их лидер шел на поправку.
Новости о смерти Жириновского появлялись в сети еще 25-го марта, тогда сенатор РФ Александр Пронюшкин также подтверждал информацию.Спустя несколько минут сенатор Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти Жириновского.
В свою очередь Минздрав заявлял, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывали всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.
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