Украинские власти знали о готовящемся вторжении РФ, но приняли решение не рассказывать об этом населению.

Советник главы ОП Алексей Арестович наконец рассказал причину этого, пишет Politeka.net

«Нельзя было объявить Украине, что Россия нападает, когда мы точно знали. Начался бы массовый исход беженцев, и они бы забили все дороги. Это было бы 8, 10, 12 миллионов человек. Армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич дорог. Это очень желанная ситуация для российского военного руководства и в этой ситуации мы бы, наверное, проигрывали бы войну и Левобережье все. Потому что с левого берега пошли бы на правый, 50 мостов в Украине, были бы забиты», - пояснил Арестович.

По его словам, справиться с такой ситуацией было бы невозможно.

«Единственный выход – танками давить наших граждан, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос: какое бы решение должно было быть принято? Либо замолчать, либо оставить Украину парализованной и наверняка сдать Левобережье», - объяснил советник главы ОП.

Арестович сообщил, что по всем просчетам и его самого, и других специалистов – если бы было объявлено о вторжении РФ до 24 февраля, Украина бы "не вытащила".

«Сейчас 8,3 млн – это беженцы. По нашим самым скромным подсчетам было бы 12-16 млн. беженцев. Ни одна логистическая система этого бы не удержала. Массированная паника, массированный беспорядок, при чем в состоянии, когда войны еще нет, война еще не объявлена, нет еще чрезвычайного положения – куча спекуляций, обвинений и политических криков», - объяснил Арестович.

В таком случае в государстве бы воцарился такой хаос, что ни мобилизоваться, ни подготовиться, ни перебросить войска с Запада на Восток было бы невозможно.

«И это был очень трудный выбор между плохим и очень плохим», - заключил Арестович.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что на самом деле спасло Киев от захвата оккупантов.

Также сообщалось, что украинские защитники устроили захватчикам "адскую кухню".

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