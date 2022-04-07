Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям з міста у зв'язку із загостренням на Донбасі. Про це Філатов заявив на брифінгу, звернення відразу з'явилося в Телеграм-каналах.
Філатов розповів, що всім, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури або промислових підприємств, хто не інтегрований в економіку, необхідно поїхати в більш безпечне місце.
Тим людям, які виїхали в Дніпро з Донецької та Луганської області, він рекомендує також не затримуватися, а їхати далі, на захід України, тому що там безпечніше.
Філатов закликає громадян поки не повертатися, оскільки Цього місяця можливий наступ окупантів на сході.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
"Було б не просто кепсько, а майже кінець": Арестович розповів, що насправді врятувало Київ
"Путін забрав у мене найрідніше": у родині ведучого Біднякова трапилася трагедія
"Евакуюйтеся": жителів Луганщини просять виїхати, термінове звернення глави ОВА Гайдая
"Ангел вже на небесах": трагедією завершилися пошуки маленького Саші, якого шукала вся Україна
Ми також писали, президент Польщі вважає дії РФ геноцидом і вважає, що Захід повинен поставити ультиматум Путіну. Про це Анджей Дуда заявив в інтерв'ю каналу CNN.
На запитання ведучого, чи згоден він з оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом, Дуда відповів, що з цим "важко не погодитися".
Нагадавши, Олексій Арестович назвав "слабку ланку" влади рф: хто впаде першим.
Як повідомляла Politeka, Розкидало по обидва боки дороги: українські захисники влаштували окупантам "пекельну кухню".
Також Politeka писала, що "Країна-Ізгой": в Іспанії торгове судно рф послали слідом за військовим кораблем, відео.