Також звернення відноситься до тих, хто не працює на підприємствах критичної інфраструктури.

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися жінкам, дітям і літнім людям з міста у зв'язку із загостренням на Донбасі. Про це Філатов заявив на брифінгу, звернення відразу з'явилося в Телеграм-каналах.

Філатов розповів, що всім, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури або промислових підприємств, хто не інтегрований в економіку, необхідно поїхати в більш безпечне місце.

Тим людям, які виїхали в Дніпро з Донецької та Луганської області, він рекомендує також не затримуватися, а їхати далі, на захід України, тому що там безпечніше.

Філатов закликає громадян поки не повертатися, оскільки Цього місяця можливий наступ окупантів на сході.

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