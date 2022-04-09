Подоляк рассказал, что изменилось, и заявил, что пока сложно назвать дату следующей очной встречи делегаций.

Переговоры между Украиной и россией в онлайн-формате ведутся беспрерывно, но эмоциональный фон разговоров после событий в Буче изменился. Об этом рассказал представитель украинской переговорной делегации Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина".

"Переговорный процесс идет постоянно. Есть встречи, когда делегации непосредственно между собой встречаются, подводятся какие-то промежуточные итоги. А есть постоянно идущий онлайн-процесс, в котором участвуют рабочие группы. На сегодня есть некоторое изменение переговорного фона, в связи с событиями в Киевской области, Буча и не только, – и это накладывает определенный отпечаток", - рассказал Подоляк.

"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, которая касается рф", - добавил переговорщик.

Также, по его словам, пока сложно назвать дату следующей очной встречи делегаций. Это зависит от многих факторов, в том числе и положения дел на фронте.

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