Как известно, город Гостомель Киевской области находился в оккупации в течение 35 дней, оккупанты систематически разрушали дома, вели обстрел по мирным жителям и грабили округу. Город стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны.
Сегодня в сети стали появляться фото с последствиями вторжения русских оккупантов на наши земли. Как можно увидеть, враг не только издевался над мирным населением, но занимался мародерством.
Сообщается, что в Гостомеле пропали без вести примерно четыре сотни человек. На кадрах хорошо видно: город практически полностью разрушен.
Город превратился в одно сплошное пепелище, во дворах встречаются самодельные могилы и кресты.
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Мы писали, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Путин и Россия должны ответить за последствия после ракетного удара в Краматорске.
"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нападения на гражданских лиц являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - говорится в сообщении.
Напомним, число жертв удара по вокзалу Краматорска резко увеличилось
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Также Politeka писала, что ЕС осудил обстрел вокзала в Краматорске