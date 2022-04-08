Враг не только издевался над мирным населением, но занимался мародерством.

Как известно, город Гостомель Киевской области находился в оккупации в течение 35 дней, оккупанты систематически разрушали дома, вели обстрел по мирным жителям и грабили округу. Город стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны.

Сегодня в сети стали появляться фото с последствиями вторжения русских оккупантов на наши земли. Как можно увидеть, враг не только издевался над мирным населением, но занимался мародерством.

Сообщается, что в Гостомеле пропали без вести примерно четыре сотни человек. На кадрах хорошо видно: город практически полностью разрушен.

Город превратился в одно сплошное пепелище, во дворах встречаются самодельные могилы и кресты.

Мы писали, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Путин и Россия должны ответить за последствия после ракетного удара в Краматорске.

"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нападения на гражданских лиц являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, число жертв удара по вокзалу Краматорска резко увеличилось

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