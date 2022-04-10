Президент Володимир Зеленський готовий зустрітися із Володимиром Путіним після того, як Україна переможе у великих битвах із окупантами, зокрема на Донбасі. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Просто говорити, що через тиждень чи два ми зустрінемося на рівні президентів... Ні. Це буде відбуватись іншим чином. Україна вже готова до великих битв, має перемогти у них, зокрема на Донбасі. Після цього Україна отримає суттєвішу переговорну позицію, з якої може диктувати певні умови. Після цього президенти будуть зустрічатися. Це може зайняти два тижні, три", – пояснив він.

За його словами, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоб отримати потужні гарантії безпеки у майбутньому, проте не відмовиться від цього.

"Я хочу, щоб усі розуміли в Україні: так, тяжко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми платимо дуже високу ціну. Але Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це треба часу, вже не має різниці. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, підкреслюю, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація", - зазначив він.

"Росія хоче там отримати якусь ситуативну перемогу, завдати нам поразки. Вона її не отримає, безумовно. І після цього ми зможемо перейти дійсно до конкретних покрокових переговорів, із яких вийдемо з конкретною формулою безпеки для України", – зазначив глава ОПУ.

Глава ОПУ додав: Україна довела, що вона є єдиною державою, готовою "заплатити будь-яку ціну, щоб світ повернувся до ідеалів свободи". Він переконаний, що українці обов’язково переможуть агресора, адже іншого шляху в нас немає.

"Все, що відбулося – Буча, Київська область, Краматорськ, все це довело до того, що ми маємо поставити крапку на людожерських режимах, яким є сьогодні РФ", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що Росія почала наступ на Донбас, який визначать закінчення війни.

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