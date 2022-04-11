В 5-й службе ФСБ, которая занималась операциями в Украине и поставляла данные о ситуации президенту РФ Владимиру Путину, прошли чистки.

Об этом журналист-расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил в комментарии российскому оппозиционному каналу «Популярная политика».

По его словам, первой «жертвой» чистки действительно стал руководитель 5-й службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) генерал-полковник Сергей Беседа.

Напомним, в марте ряд российских СМИ сообщил, что он оказался под домашним арестом из-за провалов в Украине, а в апреле появилась информация, что Беседу якобы перевели в СИЗО.

Так, руководитель 5-й службы уже две недели не берет трубку и с ним нет связи. В то же время Грозев сообщил, что масштабные чистки идут и среди бывших подчиненных генерал-полковника.

В целом Украиной в 5-й службе ФСБ занимались 150 офицеров и «значительную» их часть уже уволили или арестовали, - рассказал Грозев.

«Там было, как я вам говорил, 150 офицеров ФСБ, которые занимались „украинской линией“. Могу сказать, что значительная их часть, если не арестована, то уже не работает в ФСБ. Чистка точно прошла», — рассказал журналист.

Тем временем стало известно, что в Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вчера, 10 апреля, ВСУ отбили атаку под Золотым, однако обстрелы войсками РФ населенных пунктов продолжились. Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. В результате обстрелов в районе Кременной загорелись гектары сухой травы.

По словам Гайдая, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

Напомним, в Генштабе сообщили, что враг может перейти в наступление в ближайшие дни.

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