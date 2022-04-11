Джуліан Леннон порушив свою давню клятву ніколи не виконувати найвідомішу сольную пісню свого батька «Imagine» під час суботнього бенефісу для українських біженців, пише The New York Post.
«Сьогодні я вперше публічно виконав пісню свого тата «Imagine», — написав 59-річний Леннон на YouTube. «Пісня відображає світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося».
Син співака і автора пісень бітла Джона Леннона представив кавер-версію оди свого батька миру в рамках кампанії Stand Up For Ukraine, глобальної кампанії зі збору коштів, яка транслюється з Варшави, Польща.
«Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати «Imagine», був би «кінець світу», — написав Леннон.
"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці
"Приват24" відключать: у "Приватбанку" повідомили, коли українці знову отримають доступ
Визначать закінчення війни: Арестович повідомив, що Росія почала наступ на Донбас
"Ефективно відпрацювали по позиціях": бійці "Азова" дали бій окупантам, відео
У небі над Дніпропетровщиною помітили хороший знак: "Все буде Україна!"
Але «війна з Україною – це неймовірна трагедія», – пояснив він. «Як людина і як художник, я відчував себе зобов’язаним відповісти найбільш значущим способом, яким міг».
Нагадаємо, у Німеччині жорстко відреагували на проросійські мітинги
Як повідомляла Politeka, в МВФ створюють спеціальний рахунок для допомоги Україні від країн-донорів
Також Politeka писала, що ЗСУ глушать переговори окупантів музикою heavy metal під час бою: The Economist розповів про ще одну біду військ рф