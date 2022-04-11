Раніше заявляв, що виконає Imagine тільки в разі кінця світу.

Джуліан Леннон порушив свою давню клятву ніколи не виконувати найвідомішу сольную пісню свого батька «Imagine» під час суботнього бенефісу для українських біженців, пише The New York Post.

«Сьогодні я вперше публічно виконав пісню свого тата «Imagine», — написав 59-річний Леннон на YouTube. «Пісня відображає світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося».

Син співака і автора пісень бітла Джона Леннона представив кавер-версію оди свого батька миру в рамках кампанії Stand Up For Ukraine, глобальної кампанії зі збору коштів, яка транслюється з Варшави, Польща.

«Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати «Imagine», був би «кінець світу», — написав Леннон.

Але «війна з Україною – це неймовірна трагедія», – пояснив він. «Як людина і як художник, я відчував себе зобов’язаним відповісти найбільш значущим способом, яким міг».

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