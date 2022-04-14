Впервые в истории Украину избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам, что об этом известно.

Украину впервые избрали в Постоянный Форум ООН по вопросам коренных народов (UNPFII). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Кандидат от Украины – юрист-международник, представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – набрал большинство голосов участников Форума. Его избрали в UNPFII на 2023-2025 годы.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, это событие позволит "еще громче рассказывать о коренных народах Украины – караимах, крымчаках и крымских татарах".

Кстати, впервые в истории Россия не была избрана в состав UNPFII. Здесь она более двух десятков лет занимала место по региональной группе.

Отметим, что постоянный форум по вопросам коренных народов является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета. Его мандат предусматривает обсуждение вопросов коренных народов, связанных с экономическим и социальным развитием, культурой, охраной окружающей среды, образованием, здравоохранением и правами человека.

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