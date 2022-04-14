Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти знали о подготовке вторжения российских войск в Украину, но ожидали начала войны 22 февраля, а не 24 февраля. Об этом он рассказал в интервью для "ВВС Україна".

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас. Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось.

И винить нас, что мы не готовились, – совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились. Я могу сказать, когда 24 февраля в 5 утра, – хотя на самом деле вторжение началось в 3:40, именно тогда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков – когда с пятой до половины шестого собрались члены СНБО, у нас уже были заранее заготовлены все нормативно правовые документы, которые мы должны принять. И кто говорит, что мы не готовились, тот просто не понимает, как все это происходит", - рассказал секретарь РНБО.

Данилов добавил, что доказательством подготовки украинских властей к российскому вторжению является то, что уже 50 суток Украина успешно отражает нападение российских войск.

По данным СНБО, 22 февраля вечером у украинских разведчиков были доказательства, что россиянам раздали приказы о наступлении, но затем российское командование изменило дату начала операции на 24 февраля.

По словам Данилова, разведывательные агентства западных стран прогнозировали, что Украина продержится под ударами российских войск максимум в течение 21 суток. Он якобы объяснял делегациям из США, Великобритании и других стран, что их разведки учитывают только количество танков, пушек и т.д., пытаясь взвесить паритет между украинскими и российскими войсками. Однако, по мнению Данилова, западные разведки не учли желание украинского народа отстаивать свою землю и защищать свою свободу.

Секретарь СНБО пояснил, что 1 января вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", которым создавали батальоны территориальной обороны. Украинские власти заранее подготовили планы по организованной выдаче огнестрельного оружия терробороне на местах. Все это, по его словам, свидетельствует о подготовке украинскими властями к полномасштабной войне с РФ.

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