В Министерстве обороны считают, что путин по-прежнему планирует захватить всю Украину.

В Министерстве обороны Украины считают, что российский диктатор путин не отказался от своих планов по захвату всей Украины. Такое мнение высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"У нас продолжается горячая фаза войны. россия не оставляет свои планы захватить всю Украину, в том числе Киев", - заявила Маляр.

По ее словам, признаки подготовки рф к новому наступлению есть на востоке Украины.

"Они накапливают военную технику и личный состав вокруг границ, на тех территориях, где они временно стараются закрепиться, временно их заняли. Они подтягивают медицинскую инфраструктуру, провиант, инфраструктуру, которая нужна для обеспечения войск", - сказала Маляр.

Отметим, ранее сообщалось, что россия стягивает силы в восточную часть Украины, ожидается большое наступление на Донбасс. Военные эксперты считают, что в планах кремля полностью оккупировать территорию Донецкой и Луганской областей, а также часть южных областей, чтобы обеспечить себе сухопутный путь в оккупированный Крым. Однако, наши ВСУ также готовятся и обязательно дадут оккупантам оп зубах.

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