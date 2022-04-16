Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью освободить север Украины, но сложной ситуация остается на востоке и юге страны. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал цикл действий, связанных с поставками оружия Украине из Европы.
1. Украина просит у Европы Оружие.
2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам.
3. Европа идет на встречу, но дает не то оружие, о котором мы просили.
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4. Оружие едет слишком долго.
5. В эту игру можно играть долго, но выиграет от нее точно не демократия. Украине необходимо оружие. Не через месяц. Сейчас", - написал Подоляк.
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