Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось полностью освободить север Украины, но сложной ситуация остается на востоке и юге страны. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал цикл действий, связанных с поставками оружия Украине из Европы.

1. Украина просит у Европы Оружие.

2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам.

3. Европа идет на встречу, но дает не то оружие, о котором мы просили.

4. Оружие едет слишком долго.

5. В эту игру можно играть долго, но выиграет от нее точно не демократия. Украине необходимо оружие. Не через месяц. Сейчас", - написал Подоляк.

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