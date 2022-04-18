Известная украинская снайпер, офицер ВСУ Елена Белозерская рассказала в чем опасность переговоров с Россией. Об этом она сказала в интервью УП.

Военная убеждена, что предметом реальных переговоров со страной-агрессором может быть только один вопрос.

"Я не осуждаю нашу власть за переговоры с Россией, потому что так мы демонстрируем миру, что мы – цивилизованное государство, которое хочет мира. Но реальные, не про человеческий глаз переговоры с Путиным возможны только о его капитуляции", - сказала Белозерская.

Также она добавила, что сейчас переговоры могут сыграть на руку оккупантам.

«Любая передышка в боевых действиях, кроме гуманитарных коридоров для спасения гражданских, сейчас не в наших интересах, потому что враг за это время проводит мобилизацию, осваивает территорию, строит укрепления, налаживает логистику», - отметила снайпер.

Также Белозерская объяснила, почему считает плохой идею отдавать пленных военных рф их матерям.

"Они – наш обменный фонд, а еще-отличное средство деморализации противника. Надо их снимать, всех вместе и побольше, и забрасывать в остатки российского интернета. А тех, которые останутся после обмена, держать до конца войны в лагерях для пленных», - убеждена военная.

Напомним, Арестович оценил перспективы нового наступления рф: "Они психологически проиграли, надломилися"

Как сообщала Politeka, Генштаб о новых угрозах от рф: подготовка морской операции и угроза ракетных ударов по нескольким областям

Также Politeka писала, что переговоры Украины и России: Зеленский сообщил о возможном результат