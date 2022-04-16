Не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів України і Росії через війну можуть бути підписані два документи, передає «РБК-Україна».

"РФ хотіла б бачити один договір, куди б все увійшло, але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки" - заявив президент.

За словами Зеленського, в результаті можуть з'явитися два документи: один за гарантіями безпеки для України, другий - безпосередньо угода між Україною і РФ.

Нагадаємо, Михайло Подоляк - радник глави Офісу президента України повідомляв, що переговори з Росією продовжуються в онлайн-режимі в робочих підгрупах, але важко.

Також, за його словами, без зустрічі президентів не обійтися.

«Тому що лише на рівні президентів можна вирішити принциповий спір між Україною і Росією, зупинити війну. Але для того, щоб ця зустріч відбулася потрібно мати певні позиції. Для України певні позиції чіткі – ми маємо довести, що вміємо воювати, ми це вже довели; що Росія буде втрачати дуже багато, не лише в санкційному, економічному сенсі, а й на полях битв. І коли це все матимемо, на переговорах буде значно простіше відстоювати свою позицію», – зазначив Подоляк.

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