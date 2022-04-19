Об этом, как пишет Politeka.net, напомнил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.
"Битва за Донбасс", II сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом на Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. «Властелин колец»? «Игра престолов»? Битва за Хогвартс? «Черное зеркало»? Только есть одно «но». Мы не имеем актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоураннеры не гарантируют хеппи-энд – каждая серия пишется кровью украинских воинов. Но, в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть. ЕС знает рецепт победы", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.
Также Подоляк напомнил, как долгая война в Украине может повлиять на весь мир.
"Затяжная война в Украине может повлечь продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну - вооружить Украину и обескровить Россию через нефтяное и газовое эмбарго", - пояснил советник глав ОП.
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Также Подоляк заверил, что кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое.
Напомним, мировые СМИ пишут, как вторая фаза войны будет отличаться от предыдущих двух месяцев боевых действий.
Также Politeka.net писала, что наступление врага на Луганщине провалилось - бойцы ВСУ держат оборону.
Кроме того Politeka.net сообщала, что бригада, которую Путин отметил за "отвагу и героизм" понесла сокрушительные потери.