В своем вечернем обращении президент Зеленский рассказал о положении дел в Украине на 55-й день войны.

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к народу и рассказал о положении дел на 55-й день войны.

Главные тезисы из обращения президента:

"Сейчас на территории Украины и возле наших границ сосредоточена почти вся боеспособная армия оккупанта.

Если бы нам дали то оружие, которое нам нужно, мы бы уже закончили эту войну.

То оружие, которое мы получим в ближайшие недели, спасет тысячи жизней.

Интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла. Они обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Ситуация в Мариуполе без изменений. Россияне не дают организовать гуманитарные коридоры.

Москва молчит на наше предложение обмена, которое спасет наших военных и мирных жителей Мариуполя.

В оккупированных городах юга у оккупантов нет поддержки. На их сторону перешли только маргиналы.

Говорил с премьером Нидерландов. Договорились о поставках тяжелого вооружения.

Говорил с главой Еврокомиссии о гуманитарных потребностях Украины".

Напомним, То же ЗНО, но в другом формате: в Минобразования рассказали, как в этом году будет проходить тестирование.

Как сообщала Politeka, Предприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людей.

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