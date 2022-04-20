Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к народу и рассказал о положении дел на 55-й день войны.
Главные тезисы из обращения президента:
"Сейчас на территории Украины и возле наших границ сосредоточена почти вся боеспособная армия оккупанта.
Если бы нам дали то оружие, которое нам нужно, мы бы уже закончили эту войну.
То оружие, которое мы получим в ближайшие недели, спасет тысячи жизней.
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Интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла. Они обстреливают гражданскую инфраструктуру.
Ситуация в Мариуполе без изменений. Россияне не дают организовать гуманитарные коридоры.
Москва молчит на наше предложение обмена, которое спасет наших военных и мирных жителей Мариуполя.
В оккупированных городах юга у оккупантов нет поддержки. На их сторону перешли только маргиналы.
Говорил с премьером Нидерландов. Договорились о поставках тяжелого вооружения.
Говорил с главой Еврокомиссии о гуманитарных потребностях Украины".
Напомним, То же ЗНО, но в другом формате: в Минобразования рассказали, как в этом году будет проходить тестирование.
Как сообщала Politeka, Предприниматели, журналисты, адвокаты: в Запорожской области оккупанты массово похищают людей.
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