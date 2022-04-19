Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о массовом похищении оккупантами жителей Запорожской области. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

По состоянию на вечер 18 апреля, на территории региона зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц оккупантским кодлом. В настоящее время 86 заложников уже освобождены, в плену остаются еще 69 человек.

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Из общего количества похищенных

  • 34 представителя местных властей (освобождены 24),
  • 14 предпринимателей (освобождены 6),
  • 12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (освобождены 5),
  • 3 адвоката (освобождены 2),
  • 2 журналиста – освобождены.
  • Похищены еще двое полицейских и спасатели.

Также в Мелитополе в больницу под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. По информации представителя Запорожской ОВА, военнослужащего "пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены". Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов.

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