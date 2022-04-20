Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.
«Поэтому сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась», - заявил Мотузяник.
По его словам, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться, но важно понимать, что населенные пункты на востоке «это большие и маленькие крепости», которые держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все украинские территории.
«Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающая битва за Украину», - пояснил спикер Минобороны.
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Говоря о целях врага, Мотузянк заявил, что среди них - оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму.
«Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим», - заверил представить Минобороны.
По его словам, оккупанты в дальнейшем будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий.
«Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях», - пояснил Мотузяник.
Добавим, ранее стало известно, что минувшей ночью враг пытался штурмовать Рубежное и Северодонецк.
После неудачной попытки прорыва, в местную больницу привезли около 130 раненных военнослужащих России. Так же ВСУ уничтожили много военной техники РФ.
Напомним, оккупанты вывели с Харьковщины остатки батальонной тактической группы.
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