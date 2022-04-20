Об этом заявил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.
Таким образом Подоляк отреагировал на заявление главы МИД рф Сергея Лаврова о начале "второй фазы "спецоперации",
"Вторая фаза спецоперации" – то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа", - сказал Подоляк, отметив, что для украинцев не имеет значения, на какие фазы войну разделяют российские захватчики.
Также Подоляк заверил что вне зависимости от «сказок» россиян - в реальной жизни все будет так, как необходимо Украине.
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"Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру… Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", – заявил советник главы Офиса президента Украины.
Напомним, ранее в Министерстве обороны заявили, что бои на Донбассе станут решающими в битве за Украину.
Также сообщалось, что минувшей ночью враг пытался штурмовать Рубежное и Северодонецк.
После неудачной попытки прорыва, в местную больницу привезли около 130 раненных военнослужащих России. Так же ВСУ уничтожили много военной техники РФ.
В свою очередь Генштаб ЗСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов. Так, на утро 20 апреля, на украинской земле уже сгинуло около 20 900 солдат вражеской армии.
Кроме того Politeka.net писала, что враг устроил перегруппировку в Черном море.
Также Politeka.net сообщала, что Москва из-за проваловв на фронте начала чистки главарей так называемой "ЛНР".