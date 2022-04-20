«Россияне любят рассказывать сказки, а в реальности будет лишь то, что нужно Украине».

Об этом заявил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

Таким образом Подоляк отреагировал на заявление главы МИД рф Сергея Лаврова о начале "второй фазы "спецоперации",

"Вторая фаза спецоперации" – то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа", - сказал Подоляк, отметив, что для украинцев не имеет значения, на какие фазы войну разделяют российские захватчики.

Также Подоляк заверил что вне зависимости от «сказок» россиян - в реальной жизни все будет так, как необходимо Украине.

"Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру… Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", – заявил советник главы Офиса президента Украины.

Напомним, ранее в Министерстве обороны заявили, что бои на Донбассе станут решающими в битве за Украину.

Также сообщалось, что минувшей ночью враг пытался штурмовать Рубежное и Северодонецк.

После неудачной попытки прорыва, в местную больницу привезли около 130 раненных военнослужащих России. Так же ВСУ уничтожили много военной техники РФ.

В свою очередь Генштаб ЗСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов. Так, на утро 20 апреля, на украинской земле уже сгинуло около 20 900 солдат вражеской армии.

Кроме того Politeka.net писала, что враг устроил перегруппировку в Черном море.

Также Politeka.net сообщала, что Москва из-за проваловв на фронте начала чистки главарей так называемой "ЛНР".