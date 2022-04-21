Подоляк считает, что война может быть завершена переговорами между президентами Украины и россии

Агрессивная война россии против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух государств, и позиции украинской стороны на этих переговорах должны быть сильными, продуманными и юридически выверенными. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно прочными на этих переговорах", – сказал он.

Подоляк выразил убеждение, что глава украинского государства во время переговоров сумеет донести до визави из страны-агрессора ключевые, принципиальные для Украины вещи.

В то же время, по мнению советника главы Офиса президента, нужно дождаться развития ситуации на востоке нашего государства и оценить, насколько серьезным будет наступательный пыл, который демонстрирует российская сторона.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них еще есть живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на будущих двусторонних встречах", - отметил Подоляк.

По его мнению, в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жить в лагере", – подчеркнул Подоляк и добавил, что, к сожалению, украинские военные платят за это высокую цену – отдают свои жизни.

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