Спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник рассказал о планах российских оккупантов до 9 мая.
"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донеччины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил Мотузяник.
По словам полковника, в дальнейшем оккупанты будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий.
Однако это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, Мотузяник подтвердил, что россияне будут пытаться окружить украинскую военную группировку в зоне ООС.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Доказательство для суда в Гааге: захватчики из рф сняли на видео свои военные преступления
"Это принципиально важно": Подоляк назвал условия для переговоров Зеленского с путиным
Силы ВСУ готовятся ударить по Крымскому мосту: что известно
"Даже собаки их боятся": на освобожденной Киевщине заметили целое стадо свиней, видео
"Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - отметил спикер Минобороны.
Напомним, Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды...".
Как сообщала Politeka, Из кондитерской в ВСУ: 24-летняя наводчица артиллерийской установки рассказала, как нашла себя в армии.
Также Politeka писала, что "Как саранча, разобрали": оккупанты обворовывают каждый угол, под Чернобылем с пожарной машины сняли даже фары.