Спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник рассказал о планах российских оккупантов до 9 мая.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донеччины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил Мотузяник.

По словам полковника, в дальнейшем оккупанты будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий.

день победы в рф, 9 мая

Однако это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, Мотузяник подтвердил, что россияне будут пытаться окружить украинскую военную группировку в зоне ООС.

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"Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - отметил спикер Минобороны.

Напомним, Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды...".

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