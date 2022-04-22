Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя заявления российских захватчиков, пишет Politeka.net.
Напомним, в рф официально заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью.
Так, исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.
«Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", - сказал Миннекаев.
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В командовании ЦВО также заявили, что «контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
«Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа», - отреагировал на циничные планы врага Андрей Ермак.
Напомним, в РФ проговорились об огроммных потерях в войне с Украиной.
Также Politeka.net писала, что в британской разведке пояснили причину отказа Путина штурмовать "Азовсталь".
Кроме того Politeka.net сообщала, что бойцы ВСУ нанесли мощный удар по российской авиации.