Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева о том, что рф видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, югом страны, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к Приднестровью.
Подоляк подчеркнул, что все подобные экспансионистские планы и сценарии известны украинскому командованию, и ВСУ внятно выскажутся по этому поводу.
«Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан», - отметил советник главы ОП.
Подоляк добавил, что во временно оккупированных регионах войска рф встретили совершенно не так, как они ожидали: «Всю эту «армию Рф» вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами».
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««Освободители Приднестровья», учитесь правильно произносить слово «Украина». Оно со многих, у кого пока ещё российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь», - подытожил Подоляк.
Отметим, ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ответил на циничное заявление Миннекаева.
«Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа», - заявил Ермак.
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