Через 12 часов после начала операции планировался захват Рады, НБУ, Офиса президента.

Россияне были настолько уверены в захвате Киева, что даже бронировали себе места в столичных ресторанах. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Тогда была надежда на легкий успех. Что они затри дня вынесут нас в одну калитку… Они ж звонили нашим рестораторам и заказывали места в кафе. Даже публичные звонки были: «Мы придем всей бригадой, там Ульяновской, такой сякой». Где эта Ульяновская бригада сейчас?», - отметил Арестович.

Он также раскрыл другие планы путинских орков – «патрули» возле Верховной Рады, Кабмина, Нацбанка и Офиса президента через 12 часов после начала операции, а затем они планировали высадку вертолетов на столичном Печерске.

«Фишка в чем – они так всерьез считали, реально планировали. Это показывает глубину их отрыва от реальности… Кто-же создал эту абсолютно ложную картинку, которая непросто легла в основу операции, а легла в основу военного строительства», – говорит Арестович.

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